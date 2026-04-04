Llamado a los violentos en Semana Santa hace el gobernador

Cúcuta

Un llamado a la reflexión y recogimiento en esta época de Semana Santa hizo el gobernador de Norte de Santander William Villamizar al tiempo que llamó a los actores armados a frenar la confrontación en la región del Catatumbo.

El funcionario dijo a Caracol Radio que “nos preocupa la guerra que se ha desatado entre el ELN y las disidencias armadas del frente 33 y todo lo que ha generado en el territorio”.

“Envío un mensaje a los violentos, que situación tan difícil la que viven las familias en el Catatumbo donde en estos momentos hay una confrontación entre el frente 33 disidente de las farc y el Ejercito de Liberación nacional, ELN y hay muchas familias que no saben que hacer”, manifestó.

Y agregó que “se desplazan a El Tarra, a Ocaña se quedan en sus parcelas cuidando lo que tienen en medio de las balas, los niños sin ir a la escuela, la zozobra, el desplazamiento, el confinamiento, las muertes”.

La guerra en el Catatumbo deja hasta el momento más de 101mil desplazados, 180 homicidios y más de dieciocho miembros de la fuerza pública asesinados.