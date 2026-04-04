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06 abr 2026 Actualizado 03:32

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Llamado a los violentos en Semana Santa hace el gobernador

El mandatario se mostró preocupado por la guerra en el Catatumbo

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander

Cúcuta

Un llamado a la reflexión y recogimiento en esta época de Semana Santa hizo el gobernador de Norte de Santander William Villamizar al tiempo que llamó a los actores armados a frenar la confrontación en la región del Catatumbo.

El funcionario dijo a Caracol Radio que “nos preocupa la guerra que se ha desatado entre el ELN y las disidencias armadas del frente 33 y todo lo que ha generado en el territorio”.

“Envío un mensaje a los violentos, que situación tan difícil la que viven las familias en el Catatumbo donde en estos momentos hay una confrontación entre el frente 33 disidente de las farc y el Ejercito de Liberación nacional, ELN y hay muchas familias que no saben que hacer”, manifestó.

Y agregó que “se desplazan a El Tarra, a Ocaña se quedan en sus parcelas cuidando lo que tienen en medio de las balas, los niños sin ir a la escuela, la zozobra, el desplazamiento, el confinamiento, las muertes”.

La guerra en el Catatumbo deja hasta el momento más de 101mil desplazados, 180 homicidios y más de dieciocho miembros de la fuerza pública asesinados.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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