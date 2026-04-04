Delincuentes solicitaron un servicio de plataforma y secuestraron al conductor: ya fueron capturados

Fue rescatado en Bogotá un ciudadano por quien exigían 20 millones de pesos

La Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), logró la captura de cinco hombres en la localidad de Bosa, quienes tenían secuestrado a un ciudadano por quien exigían la suma de 20 millones de pesos por su liberación.

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El secuestrado era conductor de aplicaciones de movilidad. Fue retenido por los delincuentes justamente cuando estaba prestando un servicio. Sin embargo, gracias a las denuncias de la ciudadanía, la Policía activó un operativo para conseguir el rescate del hombre.

En menos de 24 horas, las autoridades pudieron planear y materializar un operativo relámpago donde se pudo ubicar a este ciudadano al interior de una vivienda en esta localidad.

Fue gracias al GPS que tenía integrado el vehículo de la víctima, que se logró ubicar el lugar donde estaba secuestrado. Además, por voces de auxilio los uniformados fueron alertados y, con previa autorización del propietario de la vivienda, se ingresó y ubicó a este ciudadano.

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Una vez los delincuentes secuestraron al conductor, contactaron vía telefónica a sus familiares y exigieron una alta suma de dinero (20 millones de pesos) para no atentar contra la vida e integridad de este hombre.

Durante este procedimiento, se logró incautar un arma de fuego y la captura de cinco personas (3 colombianos y 2 extranjeros), quienes serían los responsables de este hecho y deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

El ciudadano fue rescatado y fue enviado a un centro asistencial donde, debido a una herida causada por arma de fuego por parte de estos delincuentes, recibe atención médica. El vehículo en el que trabajaba el conductor también fue recuperado por las autoridades.

La Policía Nacional invita a los ciudadanos que hayan podido ser víctimas de estos delincuentes a suministrar cualquier tipo de información a través de la línea 123 y con esto fortalecer el proceso investigativo.