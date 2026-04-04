El caricaturista Colombiano que triunfó en reconocido concurso en Europa

Una ciudad llena de edificios, luces y, en medio de todo, una pequeña ventana con un pesebre. Esa es la imagen con la que el caricaturista colombiano Raúl Zuleta, logró el segundo lugar en el Knokke-Heist Festival de Bélgica, un certamen con 65 años de historia y considerado uno de los más importantes del humor gráfico a nivel mundial.

En A Vivir Que Son Dos Días se conocieron los detalles de este reconocimiento y la historia detrás de una caricatura que dialoga directamente con la actualidad. Zuleta, nacido en Guarne, explicó que su trabajo propone una mirada sobre cómo sería hoy el nacimiento de Jesús, en medio de una sociedad marcada por la urbanización, los conflictos y la migración.

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La imagen, según contó, plantea un contraste entre las grandes ciudades actuales y las condiciones en las que podría darse ese nacimiento en el presente. Incluso, sugiere que María, José y Jesús llegarían como migrantes, una lectura que conecta con situaciones actuales como los conflictos en Medio Oriente y los desplazamientos humanos.

Zuleta aseguró que su trayectoria en el humor gráfico ha estado ligada principalmente a concursos internacionales, donde ha obtenido cerca de 70 premios. Este tipo de espacios, explicó, se han convertido en escenarios clave para el desarrollo del humor gráfico, especialmente ante la reducción de publicaciones impresas.

También hizo una distinción importante entre el humor gráfico y la caricatura política. Mientras esta última sigue presente en medios de comunicación, el humor gráfico se mueve en circuitos más globales y conceptuales, muchas veces sin texto, lo que permite que las obras tengan un alcance universal.

Raul Zuleta publica en El Espectador y difunde su trabajo a través de plataformas digitales, donde combina el humor y el arte con un enfoque visual distinto al de la caricatura política tradicional en Colombia.