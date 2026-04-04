Dos capturados por saqueo a un tractocamión en vías del Cesar

La Policía del Cesar reportó la captura de dos personas de un grupo de individuos que estaban saqueando la mercancía de un tractocamión que se volcó en la vía que comunica La Lizana con San Alberto.

La institución indicó que uniformados que se percataron del hecho llegaron hasta el lugar para restablecer el orden y dieron con la captura de las dos personas.

“Los elementos fueron incautados en el lugar, mientras que a los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la nación y deberán responder por el delito de hurto, conforme al artículo 239 del Código Pena”, indicó la Policía.

La Policía Nacional hace el llamado a la ciudadanía a respetar la ley y abstenerse de participar en actos de saqueo, recordando que este tipo de conductas constituyen delitos que afectan la seguridad y la convivencia.