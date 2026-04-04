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06 abr 2026 Actualizado 03:16

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Cuál es la palabra más larga del español y otras curiosidades del idioma

El español esconde varias curiosidades en su haber, desde signos que no se usan en otros idiomas, hasta palíndromos que quizás no sabía. ¿Cuáles particularidades conoce?

Diccionario, signos de interrogación y persona con duda. Fotos: Getty Images

Diccionario, signos de interrogación y persona con duda. Fotos: Getty Images

Diccionario, signos de interrogación y persona con duda. Fotos: Getty Images

El español es uno de los idiomas más hablados del mundo, con más de 520 millones de personas que lo practican, ya sea porque es su lengua materna o porque lo aprendieron, de acuerdo con los datos suministrados por el Instituto Cervantes.

Lea aquí: ¿Se escribe con mayúscula la primera palabra entre paréntesis? La RAE aclara uso correcto

Como todos los idiomas, tiene curiosidades que la mayoría de las personas no conoce, una de ellas es cuál es su palabra más larga. Según la RAE tiene 23 letras.

¿Cuál es la palabra más larga en el español?

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) informa que la palabra más larga del idioma es “electroencefalografista”, con 23 letras. Esta define a un profesional médico especializado en la realización o interpretación de electroencefalogramas, el cual mide la actividad eléctrica del cerebro. Sirve para diagnosticar la epilepsia, tumores o infecciones.

Vea aquí: ¿Es veintidós o ventidós? Esto dice oficialmente la RAE

Otras palabras largas que destaca la RAE:

  • Anticonstitucionalmente: 23 letras
  • Esternocleidomastoideo: con 22 letras
  • Otorrinolaringológico: con 21 letras
  • Contrarrevolucionario: 21 letras
  • Desoxirribonucleótido: 21 letras
  • Interdisciplinariedad: 21 letras
  • Contrarrevolucionario: 21 letras
  • Electroencefalografía: 21 letras
  • Antinorteamericanismo: 21 letras

Puede interesarle: Error ortográfico de Karol G: ¿Cómo se escribe, Papasito o Papacito? Esto dice la RAE

Otras curiosidades del español

  • En el término “Centrifugados” todas las letras son diferentes.
  • La palabra “Oía” tiene tres sílabas en solo tres letras.
  • En “Aristocráticos” cada letra aparece exactamente dos veces.
  • “Cinco” tiene cinco letras.
  • “Pedigüeñería” tiene los cuatro posibles adornos ortográficos del español: el punto sobre la I, la diéresis sobre la Ü, la virgulilla en la Ñ, y la tilde en la última Í.
  • “Reconocer” y “Radar” se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.
  • Uno de los palíndromos más conocidos (oraciones que se leen igual de izquierda a derecha o en sentido contrario) es “Anita lava la tina”.
  • “Aeronáuticos” y “Ecuatorianos” tienen las mismas letras, solo que en diferente orden.
  • “Euforia” tiene las cinco vocales, pero solo dos consonantes.
  • La letra “W” se incorporó al alfabeto en 1969 y es la menos usada.
  • La letra “E” es la más usada, seguida por la “A”.
  • Palabras con todas las vocales: “Murciélago”, “Ayuntamiento”, “Educación”, “Eucalipto”.

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Felipe Lara

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Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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