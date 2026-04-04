Cuál es la palabra más larga del español y otras curiosidades del idioma

El español es uno de los idiomas más hablados del mundo, con más de 520 millones de personas que lo practican, ya sea porque es su lengua materna o porque lo aprendieron, de acuerdo con los datos suministrados por el Instituto Cervantes.

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Como todos los idiomas, tiene curiosidades que la mayoría de las personas no conoce, una de ellas es cuál es su palabra más larga. Según la RAE tiene 23 letras.

¿Cuál es la palabra más larga en el español?

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) informa que la palabra más larga del idioma es “electroencefalografista”, con 23 letras. Esta define a un profesional médico especializado en la realización o interpretación de electroencefalogramas, el cual mide la actividad eléctrica del cerebro. Sirve para diagnosticar la epilepsia, tumores o infecciones.

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Otras palabras largas que destaca la RAE:

Anticonstitucionalmente: 23 letras

23 letras Esternocleidomastoideo: con 22 letras

con 22 letras Otorrinolaringológico: con 21 letras

con 21 letras Contrarrevolucionario: 21 letras

21 letras Desoxirribonucleótido: 21 letras

21 letras Interdisciplinariedad: 21 letras

21 letras Contrarrevolucionario: 21 letras

21 letras Electroencefalografía: 21 letras

21 letras Antinorteamericanismo: 21 letras

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Otras curiosidades del español

En el término “Centrifugados” todas las letras son diferentes.

todas las letras son diferentes. La palabra “Oía” tiene tres sílabas en solo tres letras.

tiene tres sílabas en solo tres letras. En “Aristocráticos” cada letra aparece exactamente dos veces.

cada letra aparece exactamente dos veces. “Cinco” tiene cinco letras .

. “Pedigüeñería” tiene los cuatro posibles adornos ortográficos del español : el punto sobre la I, la diéresis sobre la Ü, la virgulilla en la Ñ, y la tilde en la última Í.

: el punto sobre la I, la diéresis sobre la Ü, la virgulilla en la Ñ, y la tilde en la última Í. “Reconocer” y “Radar” se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Uno de los palíndromos más conocidos (oraciones que se leen igual de izquierda a derecha o en sentido contrario) es “Anita lava la tina”.

“Aeronáuticos” y “Ecuatorianos” tienen las mismas letras , solo que en diferente orden.

, solo que en diferente orden. “Euforia” tiene las cinco vocales , pero solo dos consonantes.

, pero solo dos consonantes. La letra “W” se incorporó al alfabeto en 1969 y es la menos usada.

La letra “E” es la más usada, seguida por la “A”.

Palabras con todas las vocales: “Murciélago”, “Ayuntamiento”, “Educación”, “Eucalipto”.

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