Caravana por el autismo recorrerá Neiva para exigir inclusión, al sistema educativo y de salud

Neiva

En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, la Fundación Familias Azules Autismo Huila realizará este 9 de abril la cuarta gran caravana por el autismo y la neurodiversidad en Neiva. La actividad iniciará en el Centro Comercial San Juan Plaza y recorrerá las principales calles de la ciudad, finalizando a un costado de Unicentro, con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía.

Actualmente, la fundación agrupa a 256 familias que trabajan de manera constante visibilizar de esta condición y la defensa de los derechos de sus hijos. Según cifras internas, cerca de 280 niños hacen parte del proceso, teniendo en cuenta que en algunos hogares hay más de un menor con diagnóstico dentro del espectro autista.

Según Maritza Fernández, integrante de la fundación, comento que “una de las principales preocupaciones de las familias es la falta de inclusión educativa. Denuncian que muchos niños son rechazados en instituciones públicas y privadas por no contar con acompañamiento especializado, el cual en la mayoría de los casos debe ser asumido económicamente por los padres, generando una barrera difícil de superar”.

De acuerdo con la fundación, solo el 60 % de los niños vinculados se encuentran actualmente estudiando, mientras que el resto permanece en casa sin acceso a educación formal. La situación se agrava tras finalizar el bachillerato, ya que existen limitadas oportunidades de formación inclusiva en instituciones técnicas o superiores, lo que restringe el desarrollo integral de esta población.