Artesanas de Guacamayas transforman hoja de coca en tintes naturales

Guacamayas

En el municipio de Guacamayas, al norte de Boyacá, un grupo de artesanas está transformando la hoja de coca en una oportunidad de desarrollo económico y cultural. Se trata del proyecto “Tinta Dulce”, una iniciativa que promueve el uso lícito y creativo de esta planta mediante la elaboración de tintes naturales aplicados a la cestería tradicional.

La iniciativa, en la que participa la asociación Asoartes Guacamayas, es liderada por Rocío Manrique, quien explicó que el trabajo se ha enfocado en reemplazar tintes químicos por insumos naturales derivados de la harina de coca. “Esta materia prima nos ha permitido innovar con nuevos colores, materiales y diseños en la cestería en rollo”, señaló.

Actualmente, cerca de 60 mujeres en su mayoría madres cabeza de hogar hacen parte de este proceso artesanal, que combina técnicas tradicionales con nuevas alternativas de producción. Según Manrique, durante los dos años de ejecución del proyecto han recibido capacitaciones en tintura natural, diseño, colorimetría y fortalecimiento comercial.

Algunas tejedoras que ya hacían parte del proceso comenzaron a valorar aún más el potencial de esta planta. Gilma Bustacara, de la vereda El Chiveche, aseguró que “uno pensaba que la coca no se podía utilizar, pero al ver los resultados y los colores que se obtienen, se entiende que sí es posible trabajarla de manera positiva”.

El proyecto también ha permitido mejorar las condiciones económicas de las artesanas, incrementando el valor de su trabajo y facilitando el acceso a nuevas vitrinas comerciales a nivel nacional e internacional.

Aunque la iniciativa se ha desarrollado principalmente con el apoyo de la marca Ginger Blonde y asociaciones de artesanos, sus integrantes señalan que aún no han recibido respaldo del Gobierno nacional. No obstante, destacan que este tipo de propuestas contribuyen a resignificar el uso de la hoja de coca, promoviendo alternativas productivas legales en las regiones.

Los productos de esta colección pueden encontrarse a través de redes sociales de Asoartes Guacamayas y en plataformas digitales de las organizaciones aliadas, donde también se comparte el proceso de transformación y el impacto social del proyecto.