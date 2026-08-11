Reynaldo D’Silva Uribe es el nuevo viceministro de Vivienda

El santandereano Reynaldo José D’Silva Uribe fue nombrado nuevo viceministro de Vivienda, según quedó establecido en el Decreto 1168 del 10 de agosto de 2026.

El documento, firmado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, establece que D’Silva asume el cargo a partir de la expedición del decreto.

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Esta no será la primera vez que ambos trabajen juntos. D’Silva fue secretario de Hacienda de Bucaramanga durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, cargo que asumió en enero de 2024.

D’Silva cuenta con más de 24 años de experiencia laboral en el servicio público y en la hacienda pública territorial. Es ingeniero de mercados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y abogado especialista en dirección constitucional. Para 2023 también adelantaba estudios de maestría en Derecho de Estado en la Universidad Externado de Colombia.

Su cargo más reciente fue el de gerente general de Vanguardia, cargo que ocupó desde enero de este año y al que renunció el pasado viernes 7 de agosto.

Entre los asuntos que deberá atender el nuevo viceministro están la recuperación de las viviendas afectadas por los recientes terremotos, además de definir las prioridades que tendrá el nuevo Gobierno en materia de vivienda.

¿A quién reemplaza Reynaldo D’Silva?

El mismo decreto acepta la renuncia de Aydee Marqueza Marsiglia Bello, quien se desempeñaba como viceministra de Vivienda desde agosto de 2024.

La funcionaria presentó su renuncia el pasado 7 de agosto y esta fue aceptada a partir de la expedición del Decreto 1168.