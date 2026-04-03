El Cerro de La Cantera: epicentro de fe y tradición en Semana Santa en Piedecuesta, Santander

El Cerro de La Cantera en Piedecuesta, Santander, se consolida durante la Semana Santa como uno de los principales escenarios de recogimiento espiritual en el área metropolitana de Bucaramanga, donde la fe y la tradición convocan a cientos de creyentes que ascienden en peregrinación.

Este lugar, reconocido por la presencia de la imagen de la Virgen desde hace 14 años; desde las primeras horas durante todos los días santos, los visitantes llegan al cerro para participar en actos de oración, recorridos religiosos y momentos de reflexión.

La tradición de subir al Cerro de La Cantera durante la Semana Mayor se mantiene viva generación tras generación, convirtiéndose en un ritual católico que mezcla espiritualidad, sacrificio y encuentro familiar.

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De manera complementaria, este espacio también ha acogido en los últimos años, una muestra de emprendimientos locales, en este 2026 cerca de 90 piedecuestanos ofrecen productos típicos y artesanías.

Oferta que permite a los visitantes encontrar alimentos y bebidas durante su recorrido, al tiempo que se impulsa la economía de la región.

Esperan para este año recibir a más de 30 mil feligreses

La iniciativa, según la Alcaldía de Piedecuesta, busca “armonizar la actividad comercial con el sentido religioso de la fecha, permitiendo que propios y turistas vivan la Semana Santa con recogimiento, identidad y respeto por las tradiciones”.

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La programación para visitar El Cerro de la Cantera, se extenderá hasta el Viernes Santo 3 de abril, en horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Programación de eventos con la que la alcaldía municipal espera reafirmar al cerro, como un punto de encuentro entre la fe, la cultura y la comunidad en Santander.

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