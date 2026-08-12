94 familias del Magdalena Medio reciben más de $570 millones como reparación por el conflicto armado

Un total de 94 familias víctimas del conflicto armado en el Magdalena Medio recibieron indemnizaciones que, en conjunto, superan los $570 millones. La entrega se realizó en Barrancabermeja y hace parte de las medidas de reparación individual para personas afectadas por la violencia.

Las cartas de indemnización corresponden a los procesos particulares de cada víctima, por lo que los recursos entregados no necesariamente son iguales para todos los beneficiarios.

Para algunas de las personas que participaron en la jornada, recibir la carta significó el cierre de una espera de varios años.

“Estoy agradecida con la Unidad para las Víctimas porque hoy en Barrancabermeja he recibido la carta de indemnización. Gracias a ellos porque después de tantos años, hoy nos llamaron y la recibí”, contó una de las beneficiarias.

La indemnización como medida de reparación

Los recursos corresponden a una indemnización administrativa, una de las medidas contempladas para reparar a las víctimas por los daños ocasionados en el marco del conflicto armado.

Además de recibir las cartas, las familias participaron en espacios de orientación sobre el manejo del dinero y las alternativas que tienen para utilizarlo de acuerdo con sus necesidades.

Entre las opciones están destinar los recursos a vivienda, educación o emprendimientos, con el propósito de que la indemnización también pueda contribuir a mejorar las condiciones económicas de los hogares.

La jornada se realizó en Barrancabermeja y estuvo dirigida a víctimas de diferentes puntos del Magdalena Medio que ya habían avanzado en sus procesos para acceder a esta medida de reparación.