Quién es alias “Nain” o “El Bendito Menor”: cabecilla criminal que se entregó a las autoridades

Se trata de Nain Andrés Pérez Toncel, conocido con los alias de “Nain” o “El Bendito Menor”, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) y actor clave en estructuras criminales en los departamentos de La Guajira y Magdalena.

Según información oficial, Pérez Toncel, de 26 años, haría parte de esta organización criminal desde hace al menos cinco años. Su ingreso al mundo delictivo se habría dado en 2019, cuando inició como sicario al servicio de alias “Pinocho”, máximo cabecilla de las ACS.

Un año después, en 2020, habría ingresado al componente móvil armado bajo el alias de “Razo”, dentro del frente Javier Cáceres.

Para 2021, alias Nain habría recibido el control de los barrios urbanos de La Guajira, por órdenes directas de alias Pinocho, y en 2022 se consolidó como uno de sus hombres de confianza, quedando presuntamente a cargo de rutas de narcotráfico, extorsiones y el control de la troncal del Caribe en sectores estratégicos de Magdalena, La Guajira y Cesar.

Se le acusa de narcotráfico, homicidios y extorsión

Las autoridades lo señalan como coordinador de narcotráfico y extorsión en la troncal del Caribe, así como cabecilla del frente Javier Cáceres de las ACS.

También sería responsable de reclutamiento, homicidios, y acciones terroristas con armas de largo alcance, incluyendo prácticas como tortura y desmembramiento de cuerpos.

Durante 2024, alias Nain habría sido el encargado de sacar cargamentos de droga desde La Guajira con lanchas rápidas y semisumergibles, y estaría vinculado a varios hechos violentos, entre ellos una acción terrorista en la que murió el subteniente Fabián Estiven Camacho Banguero, durante combates registrados en julio de ese año en el corregimiento de Mingueo, Dibulla.

En el mismo año, las autoridades lo relacionan con el robo o saqueo de armamento de largo alcance en el sector de Palomino y con la difusión de videos intimidatorios dirigidos a comerciantes y empresas, en los que exhibía armamento, vehículos de alta gama y chalecos de uso privativo de la Fuerza Pública.

Hechos recientes en los que se le involucra

En 2025, alias Nain habría sido designado como negociador clandestino en el marco de la política de “Paz Total”. Sin embargo, también es señalado de participar en la masacre de cuatro personas en el corregimiento de Remedios, Dibulla, ocurrida el 31 de agosto de ese mismo año.

Tras la captura de su compañera sentimental, alias “La Bebecita”, habría ordenado nuevas acciones terroristas contra la Fuerza Pública en Magdalena y La Guajira.

Posteriormente, por orden de alias Pinocho, asumió como máximo cabecilla del frente Javier Cáceres, ampliando su radio de acción en la región Caribe.

Entre los hechos más graves atribuidos recientemente figuran el homicidio de cuatro personas en Dibulla (31 de agosto de 2025) y un ataque armado contra la estación de Policía del corregimiento de Buritaca, en Santa Marta, el 16 de noviembre de 2025.