Ingeniero santandereano en la NASA, hace parte de Artemis II ¿Cuál es su función?

Con apenas 21 años, el ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, nacido en Bucaramanga, Juan Felipe García Peña, forma parte de un equipo técnico de apoyo de una de las misiones más importantes en los últimos años de la exploración espacial: Artemis II.

Su historia, marcada por la disciplina desde la infancia, hoy lo ubica como uno de los talentos jóvenes colombianos que llega a la NASA.

“Mi llegada a la industria aeroespacial se debe a un esfuerzo y una disciplina en toda mi niñez y mi adolescencia”, relató García Peña, quien desde los 9 años comenzó a participar en olimpiadas de matemáticas, robótica y programación. Ese camino temprano lo llevó a abrirse paso en escenarios internacionales hasta llegar, a los 16 años, a la industria aeroespacial.

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En su hoja de vida: cinco veces campeón nacional en olimpiadas de matemáticas, siete veces campeón internacional en robótica y ganador del mejor proyecto tecnológico del mundo en 2018, fueron algunos de los logros que lo impulsaron a superar una exigente convocatoria internacional de la NASA.

“Fue un sueño cumplido, un sueño de niño”, aseguró el joven ingeniero, quien además lideró equipos internacionales enfocados en soluciones para la industria aeroespacial, desde robótica hasta aerodinámica y materiales.

En la misión Artemis II: Ingeniería de precisión

Juan Felipe García, hace parte de los cuatro colombianos en la misión Artemis II de la NASA.

Su función, como parte de un equipo técnico de apoyo que analiza las predicciones de vuelo y la integridad estructural de la nave, ha estado enfocado en uno de los aspectos de la propulsión.

“Nos enfocamos en la mejora de los motores de combustión, hicimos varias propuestas que se aplicaron en el cohete para su mejora de potencia, su ahorro de combustible y su eficiencia”, explicó.

Es decir, aseguran que cada componente de la ingeniería aeroespacial cumpla con los estándares de supervivencia en el espacio profundo, según el ingeniero García Peña.

Precisó, que no está vinculado laboralmente con la NASA, sino que su participación se da “al ser parte de un equipo de innovación e investigación internacional que diseña proyectos para la industria aeroespacial, entre esas, NASA”.

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Más allá del logro personal, Juan Felipe envió un mensaje a los jóvenes de Santander y del país: “Decirles que los sueños se hacen realidad con mucho sacrificio”.

El ingeniero, también destacó la importancia de transferir ese conocimiento a Colombia. Desde el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Robótica y Aeroespacial (CIDRA), impulsa la idea de fortalecer la industria tecnológica nacional.

“Queremos que Colombia lidere en tecnología, que Santander sea pionera y que muchos jóvenes puedan llegar y aportarle al mundo”, afirmó.