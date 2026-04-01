Zona portuaria de Barranquilla con restricciones nocturnas por fuertes vientos. Emiten llamado especial a extremar medidas en las playas.

Según Lucas Ariza, director de Asoportuaria, las restricciones inician entre las 7 y 8 de la noche y termina a las 6:00 de la mañana.

Indicó que esta es una medida que no genera contratiempos en la operación, debido a que son de manera preventiva para evitar cualquier eventualidad por los vientos.

“Están restringiendo como a las siete y ocho de la noche y vuelven y abren a las seis de la mañana. Digamos que a veces, estos vientos se prolongan como hasta mediados de abril. Ya se habían calmado pero volvieron a aparecer. Pero digamos que no es nada crítico”, manifestó a Caracol Radio.

Llamado a extremar medidas en playas

Desde el Puerto de Barranquilla han emitido llamado especial a los alcaldes costeros para que extremen las medidas de seguridad en las playas por los fuertes vientos y alto oleaje.

Hay que indicar que un frente frío en el Océano Atlántico está provocando ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora y olas de hasta 2 metros de altura.