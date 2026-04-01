Trump: la seguridad del estrecho de Ormuz estará en manos de otros países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y dejará de lado las responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, y que serán las naciones que dependen de esta vía estratégica para el transporte de petróleo quienes deberán asumirla.

“Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta”, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sugiriendo que países como China, Francia u otras naciones interesadas en la región deberán asumir esa responsabilidad.

Las declaraciones de Trump surgieron después de indicar que considera haber cumplido con su misión en Oriente Medio y que considera una retirada en las próximas dos o tres semanas.

Trump, ignorado por sus aliados

Trump pidió a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con “coraje” y “tomen” el estrecho: “Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo”, indicó en Truth Social.

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Irán ha cerrado esta ruta con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto.

Mientras, un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait.

El presidente dijo que ayer golpearon una importante base militar con misiles y que los daños provocados sobre Teherán le costará al Estado Islámico de 15 a 20 años recuperarse.

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Al ser preguntado por la prensa sobre las conversaciones con Irán, Trump indicó que es posible que llegue un acuerdo antes de la retirada pero que esto “ya no importa” porque han mermado las capacidades militares de este país.

Supuesto cambio de régimen

Trump afirmó en el Despacho Oval que su operación militar ‘Furia Épica’ logró un “cambio de régimen” en Irán y resaltó que esto no era parte de sus objetivos, sino impedir que el Estado Islámico pudiera obtener un arma nuclear.

“Derrocamos a un régimen. Luego derrocamos a un segundo régimen”, dijo Trump, asegurando que ahora en Irán hay un grupo de líderes “mucho más razonable, mucho menos radicalizado”.

El mandatario resaltó que un cambio de régimen no era parte de sus metas.

Posteriormente, el republicano destacó su percepción de que estos cambios han transformado la dinámica política en el país y han reducido los riesgos asociados con su programa nuclear.

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Al ser consultado sobre el estado actual de la guerra en Irán, Trump dijo que “se ha alcanzado la meta” y que en dos o tres semanas espera que se dé una retirada.

Declaraciones confusas

El mandatario ofreció comentarios ambiguos sobre el estado real del conflicto al asegurar primero que han acabado con las capacidades militares de Teherán y luego decir que antes de retirarse necesita “eliminar absolutamente todo lo que tienen”.

Sobre un posible acuerdo con Irán, Trump detalló que esto “ya no será importante” si completan sus objetivos antes de que suceda.