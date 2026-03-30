El Parlamento iraní debate la salida de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear

El Parlamento de Irán debate la salida del país del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

“Este asunto está siendo debatido en el Parlamento y en la opinión pública, y es una cuestión importante y de gran calado cuya respuesta no es sencilla”, dijo en una rueda de prensa Bagaei.

El diplomático afirmó que la opinión pública iraní pone en cuestión el beneficio de pertenecer al TNP si “las grandes potencias, a nivel internacional, impiden que Irán disfrute de los derechos contemplados en él”.

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“Si la pertenencia a este tratado se reduce únicamente a un nombre o a un papel, y si Irán no solo no puede beneficiarse de esos derechos, sino que además es objeto de agresión e injusticia, ¿qué sentido tiene tal membresía?”, se preguntó.

A pesar de ello, Bagaei aseguró que el país continúa cumpliendo con las obligaciones establecidas en TNP y repitió la postura oficial de la República Islámica de que no busca armas nucleares.

Parlamentarios iraníes ya anunciaron el pasado agosto la presentación de un proyecto de ley para abandonar el TNP del que finalmente no se mencionó nada más después de que los países europeos iniciaran un proceso para reimponer en 30 días las sanciones de Naciones Unidas.

Meses más tarde, en octubre, el jefe de la Agencia de la Energía Atómica de Irán (AEAI) y también vicepresidente, Mohamed Eslami, afirmó que la salida de su país del tratado no estaba en la agenda tras la imposición de las sanciones de Naciones Unidas.

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Irán se unió en 1970 al TNP, acuerdo que compromete a los países firmantes a no desarrollar armas nucleares y ser objeto de inspecciones por parte de la agencia nuclear de la ONU.

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