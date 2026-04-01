INVIAS anuncia obras de mantenimiento en el puente de la Cordialidad en Barranquilla

INVIAS pone en marcha el mantenimiento al puente de la Cordialidad. La entidad socializa este miércoles con la comunidad los detalles de este proyecto.

Desde las 10:00 de la mañana estarán reunidos personal del INVIAS y la comunidad para dar a conocer el alcance de este mantenimiento y los impactos de la intervención en el puente de la Cordialidad. También se busca resolver inquietudes de los habitantes.

El contrato que liderará el Consorcio Galapa MLS se busca hacerle mantenimiento a este importante puente que conecta a Barranquilla y Galapa, pero también a otros municipios, incluso con Cartagena.

Comunidad destaca el mantenimiento

“Yo que trabajo en el sector salud muchas veces me he visto envuelto en situación y demoro 40, 45 minutos, 30 minutos para poder salir con pacientes que deben irse unos a terapias y otros a diálisis. Entonces qué bueno que se va a intervenir este puente por parte de la ANI”, dijo Alex Aguilar, líder en Galapa.

Hay que recordar que la Cámara Colombiana de Infraestructura había advertido sobre el deterioro del puente de la Cordialidad sobre La Circunvalar.