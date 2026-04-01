Gobernación de Bolívar intensifica jornadas de prevención contra la trata de personas

Con acciones directas en escenarios de alto flujo de viajeros, la Gobernación de Bolívar continúa fortaleciendo la lucha contra la trata de personas mediante jornadas de sensibilización y prevención que buscan alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de este delito y promover la denuncia oportuna.

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En esta oportunidad, la Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales, liderada por el secretario Javier Doria, desarrolló una jornada pedagógica en la Terminal de Transportes de Cartagena de Indias, a través del programa “Bolívar sin Cadenas”, considerado una de las principales estrategias institucionales para prevenir este flagelo en el territorio.

Durante la actividad, funcionarios del programa interactuaron directamente con viajeros, transportadores y usuarios del terminal, entregando información clara sobre las modalidades más frecuentes de la trata de personas, las señales de alerta que pueden ayudar a identificar posibles casos y las acciones que deben tomarse ante cualquier sospecha. Estas jornadas buscan empoderar a la ciudadanía con herramientas de prevención que contribuyan a evitar que más personas sean víctimas de este delito.

La trata de personas continúa siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos, afectando a miles de personas en el mundo y vulnerando la dignidad de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entre sus principales modalidades se encuentran la explotación sexual, el trabajo forzado, la mendicidad ajena y otras formas de explotación que afectan la libertad y la integridad de las víctimas.

“Nuestro propósito es llevar información a los lugares donde se moviliza la gente, generar conciencia y fortalecer la prevención. Cada ciudadano informado es una barrera más contra la trata de personas”, señaló Marly Durán, coordinadora del programa “Bolívar sin Cadenas”.

Como parte de esta estrategia, la Gobernación de Bolívar reiteró a la ciudadanía que existen canales habilitados para recibir orientación, reportar situaciones sospechosas o denunciar posibles casos, garantizando confidencialidad y atención oportuna:

• WhatsApp: 321 548 5090

• Línea Gratuita Nacional: 01 8000 522 020

• Aplicación móvil: LiberApp

Estas herramientas permiten activar de manera inmediata las rutas institucionales de protección y facilitar la intervención de las autoridades competentes en favor de posibles víctimas.

Finalmente, la Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales reafirmó su compromiso de continuar llevando estas jornadas a diferentes municipios y espacios estratégicos del departamento, fortaleciendo la cultura de prevención y promoviendo entornos seguros que contribuyan a erradicar la trata de personas en Bolívar.