Cuidar la salud y evitar los excesos en Semana Santa: recomendación de la Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, invita a residentes y visitantes a disfrutar la Semana Santa de manera segura y responsable, evitando los excesos, con el propósito de cuidar la salud.

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A través del Dadis, se activó el Plan de Contingencia en Salud durante la Semana Santa, ante la alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. La medida, que se extenderá hasta el 5 de abril, contempla estrategias de información, educación y comunicación para la implementación de estrategias de prevención que permitan reducir los riesgos en salud. De esta forma se busca garantizar la efectividad en la intervención interinstitucional ante situaciones de alerta y emergencias que se presenten.

El llamado desde el organismo sanitario, a través del director del Dadis, Rafael Navarro España, también se extiende a los viajeros para que verifiquen y actualicen sus esquemas de vacunación, especialmente, contra fiebre amarilla y sarampión, dos enfermedades que se han detectado en varias regiones del país y en diferentes lugares del continente.

Entre las recomendaciones para disfrutar de una semana mayor en paz y con tu salud, tenga en cuenta lo siguiente:

Si va a consumir pescado y mariscos, adquiéralos en lugares autorizados. Verifique su conservación.

Si va a consumir alimentos en casa o fuera de ella, elíjalos con buena cocción. Lave bien frutas y verduras.

Al momento de consumir bebidas, verifique sellos, fecha de vencimiento y evite aquellas de procedencia desconocida o con alteraciones .

Cuide tu bienestar: hidrátase, use bloqueador, repelente y proteja, especialmente, a niños y adultos mayores.

Si va a viajar revise el carné de vacunación

El plan, desde el Dadis, contempla visitas a los servicios de urgencias de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, con el objetivo de verificar la implementación del plan de contingencia durante la Semana Santa y evaluar la capacidad instalada de las entidades prestadoras de servicios de salud.

A la fecha se han visitado las urgencias de los hospitales de Canapote, Universitario del Caribe, Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa del Niño y Serena del Mar, además de las clínicas Madre Bernarda, San José de Torices, Mega Urgencias de Blas de Lezo, Gestión Salud, Cartagena del Mar, Ermita (Pie de la Popa), Divina Providencia – Virrey Solís, General del Caribe y Maternidad Rafael Calvo.

Ante cualquier evento en salud está activa la línea 125 del Centro Regulador de Emergencias del Distrito (CRUE). Esta línea también cuanta con psicólogos 24 horas para atender afectaciones en salud mental.