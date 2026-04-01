Advierten que posible ocupación de lotes pondría en riesgo operación de aeropuerto Ernesto Cortissoz

Autoridades advierten que hay parcelación de lotes en la cabecera norte del aeropuerto Ernesto Cortissoz poniendo en riesgo la operación de la terminal aérea.

Durante la última inspección a este sector se halló la parcelación de lotes evidenciando que algunos inescrupulosos se quieran apoderar de estos sectores en donde no se puede realizar construcciones porque pone en riesgo la entrada y salida de las aeronaves.

Precisamente, en febrero, en otra inspección, se evidenció actividades de descapote, es decir, remoción de la capa vegetal.

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“Estamos evitando que personas que quieren apoderarse de espacios generen riesgos. No son posibles las construcciones que generen riesgos para la entrada y salida de aeronaves”, dijo el arquitecto Carlos Pertuz Saavedra, gerente del Edumas.

Autoridades realizan monitoreo permanente

Por otra parte, las autoridades de Soledad hicieron un llamado a la comunidad para que denuncien de estos hechos para evitar que esto pueda generar riesgos en la operación aérea.

“Por ello, exhortamos a la comunidad a que estén expectantes de estas situaciones para que no se sigan utilizando estos lotes que están destinados formalmente para uso del terminal aéreo”, así lo indicó Carlos Valencia, secretario de Gobierno de Soledad

Indicó que continuarán desarrollando operativos de vigilancia y control en esta zona estratégica.