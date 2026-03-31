Variada agenda de música sacra en plazas de Cartagena

La magia de la música coral se toma las calles de la Heroica. Tras el imponente inicio con el Lucernario, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) presenta la programación oficial de los encuentros de coros, una agenda diseñada para que propios y visitantes vivan una experiencia artística de talla mundial en escenarios emblemáticos de la ciudad.

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Las cinco agrupaciones ganadoras de la convocatoria “Cartagena, Ciudad de Derechos para la Circulación Local de Artistas y Gestores Culturales - Ciclo 2”, han preparado repertorios que exaltan la fe y el talento cartagenero. Los ciudadanos podrán asistir de manera gratuita a estas presentaciones que se desarrollarán, principalmente, en la Plaza de los Coches y la Plaza de Variedades.

Sobre la importancia de esta agenda, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, manifestó: “Queremos que Cartagena sea el epicentro del turismo religioso y la cultura en esta Semana Santa. Ver a nuestras familias reunidas en las plazas escuchando a estos coros es la prueba de que el arte es el mejor vehículo para la fe y la unión. Invitamos a todos a que no se pierdan esta programación que hemos preparado con tanto esmero para que la ciudad brille desde la devoción y el talento local”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó el valor de este proceso de circulación: “Estos encuentros son la oportunidad perfecta para que los cartageneros se apropien de su patrimonio vivo. Cada presentación de estas agrupaciones es el resultado de un proceso de selección transparente que dignifica al artista y eleva la calidad de nuestra oferta cultural. La invitación es a que llenemos las plazas y apoyemos a estas voces que son el alma de nuestra Semana Santa”.

Agenda de presentaciones corales

Para que nadie se quede por fuera, esta es la programación detallada por agrupación:

• Coro UTB (Universidad Tecnológica de Bolívar)

o Miércoles 1 de abril: Plaza de los Coches – 7:00 p. m.

o Viernes 3 de abril: Plaza de los Coches – 6:00 p. m.

• Coral Societas

o Martes 31 de marzo: Plaza de los Coches – 6:00 p. m.

o Sábado 4 de abril: Plaza de Variedades – 7:00 p. m.

• Voces del Mar

o Lunes 30 de marzo: Plaza de los Coches – 7:00 p. m.

o Sábado 4 de abril: Plaza de los Coches – 6:00 p. m.

• Ensamble Vocal Lux

o Jueves 2 de abril: Plaza de los Coches – 6:00 p. m.

o Domingo 5 de abril: Plaza de los Coches – 8:00 p. m.

• Ars Vocalis

o Jueves 2 de abril: Plaza de Variedades – 6:00 p. m.

o Domingo 5 de abril: Plaza de Variedades – 6:00 p. m.

Agenda de Solistas y Tríos

La programación también contará con la participación de solistas y tríos que nutrirán la oferta cultural en diversos puntos del Centro Histórico:

• Modalidad Solista: Carlos Arturo Fontalvo Peña

o Miércoles 1 de abril: Plaza de los Coches – 6:00 p. m.

o Viernes 3 de abril: Plaza de Variedades – 6:00 p. m.

o Sábado 4 de abril: Plaza de los Coches – 7:00 p. m.

• Modalidad Tríos: Trío de Salsa La Secta

o Martes 31 de marzo: Plaza de Variedades – 6:00 p. m.

o Jueves 2 de abril: Plaza de los Coches – 7:00 p. m.

o Domingo 5 de abril: Plaza de los Coches – 7:00 p. m.

• Modalidad Tríos: Delta 9 Unplugged: sesión de reggae y rap desconectado

o Martes 31 de marzo: Plaza de los Coches – 7:00 p. m.

o Miércoles 1 de abril: Plaza de Variedades – 6:00 p. m.

o Viernes 3 de abril: Plaza de los Coches – 7:00 p. m.

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC reiteran la invitación a seguir disfrutando de una Semana Mayor llena de arte, cultura y paz en Cartagena de Indias.