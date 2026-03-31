Suspenden reversible en la vía Cali Jamundí durante Semana Santa

El reversible que funciona en la avenida Cañasgordas entre Cali y Jamundí fue suspendido temporalmente durante la Semana Santa. La decisión se tomó ante la disminución del flujo vehicular por el receso escolar y el inicio del plan éxodo.

La medida está levantada desde este lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril, por lo que el tránsito operará con normalidad en ambos sentidos entre la glorieta de Alfaguara y el puente del sector La Viga.

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El reversible había comenzado a implementarse el pasado 19 de enero y funcionaba de lunes a viernes entre las 6:00 y las 7:30 de la mañana para facilitar el desplazamiento entre ambos municipios.

Desde la Secretaría de Movilidad de Jamundí indicaron que las autoridades ya activaron los planes de acompañamiento para la temporada de viajes.

Además, se instaló un Puesto de Mando Unificado con la participación de organismos de socorro, fuerza pública y autoridades locales para reforzar la seguridad durante la Semana Santa.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar las celebraciones religiosas y seguir las recomendaciones de seguridad durante estos días.

Los planes de mitigación del riesgo de Jamundí fueron reforzados ante las lluvias pronosticadas por el IDEAM.