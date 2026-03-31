Semana Santa en Pasto: Inicia agenda cultural y religiosa

Pasto - Nariño

Pasto tiene una amplia programación para esta Semana Santa, una agenda que combina actos religiosos, expresiones culturales y actividades artísticas en el Centro Histórico y distintos escenarios de la ciudad, una programación que inició desde el pasado 27 de marzo con el Viacrucis en la Plaza de Nariño y la inauguración de la Senda de la Fe, el recorrido con 18 enormes obras de arte que fueron elaboradas con la técnica del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto

María Mercedes Figueroa, secretaria de Cultura, explicó que esta propuesta se consolida como uno de los ejes principales de la Semana Mayor, con el objetivo de brindar un espacio turístico en la vía peatonal con la que cuenta la capital de Nariño.

Senda de la Fe en Pasto

De acuerdo con la funcionaria, se trata de una exposición a cielo abierto con piezas de gran formato, elaboradas por artistas del Carnaval de Negros y Blancos, que alcanzan alturas entre los 6 y 8 metros, convirtiendo a Pasto en la única ciudad en Colombia y en el mundo con semejante exposición de arte religioso.

Esta muestra, que se extiende desde la Plaza del Carnaval hasta la Plaza de Nariño, está basada en 18 citas bíblicas que recorren textos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con el objetivo de ofrecer una experiencia espiritual y cultural a residentes y visitantes.

Programación cultural y procesiones

Además de la Senda de la Fe, la programación contempla conciertos de la Red de Escuelas de Formación Musical y presentaciones de agrupaciones religiosas como Querigma, así como espacios de adoración y actividades en templos del Centro Histórico, barrios y corregimientos.

También se habilitó por primera vez un espacio denominado “Encuentro de arte, tradición y fe” en la Casona Taminango que se trata de una feria que integra exposición de arte religioso, muestra artesanal y gastronomía típica de la temporada, en articulación con entidades como Artesanías de Colombia y Acopi.

La secretaria destacó que toda la agenda se desarrolla en coordinación con la Diócesis de Pasto, asociaciones religiosas, Corpocarnaval y distintas dependencias de la administración municipal para garantizar el desarrollo logístico y el impulso económico a la ciudad.