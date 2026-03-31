Secuestran a dos hermanos en el Catatumbo

Norte de Santander.

Dos hermanos fueron secuestrados en el municipio de Tibú, en el sector conocido como Barrio Largo, en zona urbana de esta localidad del Catatumbo.

Según la información conocida, las víctimas se encontraban en un establecimiento abierto al público cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes, mediante intimidación, los obligaron a salir del lugar y posteriormente se los llevaron con rumbo desconocido.

Los hombres fueron identificados como Eimer Durán Real, de 22 años, y Diosemir Torrado, de 34, ambos con núcleo familiar, de acuerdo con versiones entregadas por sus allegados.

Tras lo ocurrido, familiares de las víctimas han difundido mensajes en los que solicitan información que permita establecer su ubicación, mientras se mantiene la incertidumbre sobre su paradero.

Hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades frente a este caso, ni se conocen detalles sobre los responsables o las circunstancias en las que se produjo el secuestro.

El hecho se registra en una zona del Catatumbo donde tienen presencia estructuras armadas ilegales como el Ejército de Liberación Nacional y disidencia de las FARC.