Decretan dos días de duelo en memoria de los ocho soldados cordobeses fallecidos en Puerto Leguízamo. Crédito: Prensa Gobernación de Córdoba

La Gobernación de Córdoba rindió un homenaje a la memoria de los ocho soldados oriundos del departamento que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde fallecieron 69 integrantes de la Fuerza Pública.

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“Como símbolo de luto regional y honra a su sacrificio, se han decretado oficialmente dos días de duelo departamental, lunes 30 y martes 31 de marzo, mediante el Decreto No. 00078”, señaló la administración departamental.

Los uniformados cordobeses a quienes se les rindió un homenaje póstumo son:

Arley Camilo Tordecilla Wuarnes (Montería)

Daniel Esteban Arias Pérez (Puerto Libertador)

Santiago Andrés Arias Pérez (Puerto Libertador)

Cristian Camilo Baza Tordecilla (Tierralta)

Camilo Andrés Argel Villadiego (Montelíbano)

Ederxander Morales Torres (Montelíbano)

Luis Eduardo González Hernández (San Bernardo del Viento)

Jesús Eduardo Hernández Hernández (Cereté)

“El homenaje incluyó una solemne Eucaristía celebrada este lunes 30 de marzo en la Catedral San Jerónimo de Montería, presidida por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, acompañado de su gabinete y equipos de la administración departamental. Al acto litúrgico asistieron también altos mandos de la Fuerza Pública, familiares y seres queridos de los soldados, quienes se unieron en oración por su descanso eterno”, destacaron las autoridades.

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Durante la ceremonia, el gobernador Erasmo Zuleta expresó que “no hay gesto que consuele el dolor de un padre al despedir a un hijo. El mayor reconocimiento que podemos hacer como departamento es reconocer su valor y agradecer a quienes exponen su vida diariamente por nuestra tranquilidad”.