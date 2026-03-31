Refuerzan presencia policial en Semana Santa en Cúcuta
Autoridades aumentan dispositivos de seguridad en el área metropolitana
Cúcuta
Más de setecientos uniformados de la Policía Metropolitana comprometen la vigilancia de la temporada de Semana Santa en Cúcuta y los municipios del área metropolitana.
El comandante de la institución coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “todas nuestras especialidades van a estar trabajando en el acompañamiento a la ciudadanía, en iglesias, centros comerciales, eventos religiosos y vías para garantizar la seguridad”
Así mismo recordó que a través de los CAI se hará acompañamiento para aquellas viviendas cuyos propietarios salgan de la ciudad y se mantendrán alertas comunitarias que acompañen la labor de vigilancia.
Precisó que junto a la policía ambiental y de carabineros se mantendrán controles para evitar daños al ecosistema y abusos en la comercialización de especies en vía de extinción.
Finalmente, el oficial señaló que en las vías del área metropolitana habrá acompañamiento para la prevención de accidentes y el fortalecimiento de la seguridad vial en municipios con alta tradición religiosa por la semana mayor.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...