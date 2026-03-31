Refuerzan presencia policial en Semana Santa en Cúcuta

Cúcuta

Más de setecientos uniformados de la Policía Metropolitana comprometen la vigilancia de la temporada de Semana Santa en Cúcuta y los municipios del área metropolitana.

El comandante de la institución coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “todas nuestras especialidades van a estar trabajando en el acompañamiento a la ciudadanía, en iglesias, centros comerciales, eventos religiosos y vías para garantizar la seguridad”

Así mismo recordó que a través de los CAI se hará acompañamiento para aquellas viviendas cuyos propietarios salgan de la ciudad y se mantendrán alertas comunitarias que acompañen la labor de vigilancia.

Precisó que junto a la policía ambiental y de carabineros se mantendrán controles para evitar daños al ecosistema y abusos en la comercialización de especies en vía de extinción.

Finalmente, el oficial señaló que en las vías del área metropolitana habrá acompañamiento para la prevención de accidentes y el fortalecimiento de la seguridad vial en municipios con alta tradición religiosa por la semana mayor.