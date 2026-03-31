Quedan pocos días para inscribirse en la carrera Corre y Anuncia tu Fe en Cartagena

Cartagena se alista para vivir una de las jornadas deportivas importantes de su calendario. La Alcaldía de Cartagena, en articulación con la Arquidiócesis de Cartagena, Corpoturismo y el IDER, informan a la ciudadanía y a los visitantes que quedan pocos días para cerrar las inscripciones de la carrera Corre y Anuncia tu Fe.

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Este evento, que acerca la devoción religiosa con la disciplina deportiva, busca unir a las familias cartageneras y a los turistas en un recorrido cargado de historia, fe y solidaridad.

Un propósito que trasciende la meta

La carrera tiene un profundo sentido espiritual: no se trata solo de una competencia atlética, sino de un testimonio público de esperanza y un ejercicio de misericordia en comunidad.

Más allá del esfuerzo físico, el sentido de la donación es el motor de esta iniciativa. Los fondos recaudados a través de las inscripciones serán destinados directamente a obras sociales de la Arquidiócesis de Cartagena que impactan a una las poblaciones más vulnerables: los habitantes de calle.

Al respecto, el monseñor Francisco Múnera Correa, Arzobispo de Cartagena, destacó el impacto social de esta edición:

“Finalizando la Semana Santa, el dia de Pascua, nos convoca un evento profundamente amado para anunciar que Jesucristo ha resucitado: la carrera Corre y Anuncia tu fe 5k y 10 k, que enfoca sus esfuerzos en una obra que beneficiará directamente a los habitantes de calle de Cartagena, la casa María Revive. Corremos para anunciar nuestra fe, pero también para tender una mano al hermano que más lo necesita. Es un momento hermoso para vivirlo en unidad familiar y en la fraternidad de quienes hemos celebrado la Pascua de Cristo”.

Deporte, patrimonio y reconocimiento internacional

Cartagena continúa posicionándose como un escenario de eventos de talla mundial y de un turismo religioso internacional.

Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, resaltó el valor estratégico de la competencia: “Esta carrera ha sido premiada a nivel internacional, con el Premio Futur Activo, en España, entre más de 600 iniciativas de cientos de países. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y que fortalece a Cartagena como un destino de turismo religioso y deportivo de primer orden. Es una vitrina perfecta para mostrar la belleza de nuestra ciudad a través de una experiencia integral”.

Por su parte, el director del IDER, Campo Elías Teherán, hizo un llamado a la unidad a través de la actividad física: “Esta es una verdadera carrera de ciudad que todos los cartageneros debemos aprovechar. Es un espacio que nos permite unirnos en torno al deporte y a nuestro invaluable patrimonio. Invitamos a todos a que no se queden por fuera de esta gran fiesta deportiva”.

Detalles de la carrera

* La Ruta: el recorrido ha sido trazado cuidadosamente para atravesar las calles más emblemáticas del Centro Histórico, permitiendo a los corredores disfrutar de la arquitectura colonial de los templos y las murallas mientras avanzan hacia la meta.

* Cómo inscribirse: Los interesados pueden realizar su proceso de inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.gle/ckF5pApquTVaQiBi6

* Participación: La carrera cuenta con categorías 5 K y 10 K y es abierta a

diversas edades, promoviendo la participación inclusiva de atletas profesionales, aficionados y familias.

Lugares habilitados para más información

Para aquellos que requieran asistencia presencial o mayores detalles sobre la entrega de kits y horarios, se han habilitado los siguientes puntos:

* Oficinas de la Curia Arzobispal (Centro Histórico).

* Punto de información de Corpoturismo en el centro comercial Mall Plaza.