Precio del café en Colombia HOY 31 de marzo de 2026 según la FNC: Cierra el mes con leve aumento

En portada: Imagen de referencia de un barista poniendo granos de café en una máquina para molerlos (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este martes 31 de marzo, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Cabe acotar que el café es una de las materias primas más importantes dentro de las exportaciones de Colombia. Según datos de la FNC, las ventas internacionales del grano alcanzaron los 5.400 millones de dólares totales, una cifra récord.

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Precio del café en Colombia para HOY 31 de marzo de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este martes 31 de marzo se cotizará en 2,255,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra significa un leve aumento respecto al día anterior, puesto que ayer la cotización había quedado fijada en 2,205,000 pesos.

Por otra parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Este es el valor del café en las principales ciudades del país a 31 de marzo de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Las cotizaciones quedaron así:

ARMENIA: Carga: 2,255,500 // Kilo: 18,044 // ARROBA: 225,550

Carga: 2,255,500 // Kilo: 18,044 // ARROBA: 225,550 BOGOTÁ: Carga: 2,254,250 // Kilo: 18,034 // ARROBA: 225,425

Carga: 2,254,250 // Kilo: 18,034 // ARROBA: 225,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,253,875 // Kilo: 18,031 // ARROBA: 225,388

Carga: 2,253,875 // Kilo: 18,031 // ARROBA: 225,388 BUGA: Carga: 2,256,250 // Kilo: 18,050 // ARROBA: 225,625

Carga: 2,256,250 // Kilo: 18,050 // ARROBA: 225,625 CHINCHINÁ: Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538

Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538 CÚCUTA: Carga: 2,253,375 // Kilo: 18,027 // ARROBA: 225,538

Carga: 2,253,375 // Kilo: 18,027 // ARROBA: 225,538 IBAGUÉ: Carga: 2,254,625 // Kilo: 18,037 // ARROBA: 225,463

Carga: 2,254,625 // Kilo: 18,037 // ARROBA: 225,463 MANIZALES: Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538

Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538 MEDELLÍN: Carga: 2,254,625 // Kilo: 18,037 // ARROBA: 225,463

Carga: 2,254,625 // Kilo: 18,037 // ARROBA: 225,463 NEIVA: Carga: 2,253,750 // Kilo: 18,030 // ARROBA: 225,375

Carga: 2,253,750 // Kilo: 18,030 // ARROBA: 225,375 PAMPLONA: Carga: 2,253,500 // Kilo: 18,028 // ARROBA: 225,350

Carga: 2,253,500 // Kilo: 18,028 // ARROBA: 225,350 PASTO: Carga: 2,253,500 // Kilo: 18,028 // ARROBA: 225,350

Carga: 2,253,500 // Kilo: 18,028 // ARROBA: 225,350 PEREIRA: Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538

Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538 POPAYÁN: Carga: 2,255,625 // Kilo: 18,045 // ARROBA: 225,563

Carga: 2,255,625 // Kilo: 18,045 // ARROBA: 225,563 SANTA MARTA: Carga: 2,257,125 // Kilo: 18,057 // ARROBA: 225,713

Carga: 2,257,125 // Kilo: 18,057 // ARROBA: 225,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,254,750 // Kilo: 18,038 // ARROBA: 225,475

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