Más de 25 mil personas participarán en “La Cuna del Café”

Norte de Santander.

Productores, familias y visitantes se darán cita en el Ecoparque para exaltar la tradición cafetera de Norte de Santander.

Este fin de semana se desarrollará en Cúcuta “La Cuna del Café”, un evento que busca vincular a los productores del departamento y atraer visitantes de todo el país.

Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo, caficultores de la región se reunirán en esta feria para dar a conocer sus productos e impulsar las marcas locales, consolidando el café como uno de los principales motores económicos del territorio.

El secretario de Agricultura de Norte de Santander, Dany Cañas, explicó en Caracol Radio que “este es un trabajo que se viene haciendo en equipo con la Gobernación de Norte de Santander, la Federación Nacional de Cafeteros y otros aliados como la Cámara de Comercio”.

Agregó que “queremos resaltar todos los atributos, no solamente del café, sino de las familias cafeteras de Norte de Santander, más de 16 mil familias que desarrollan esta actividad en el departamento”, destacando la importancia de estos espacios como vitrinas de promoción regional.

Asimismo, el funcionario recordó que en la edición anterior el evento reunió a más de 25 mil personas y aseguró que “este es un plan familiar”, por lo que extendió la invitación a la comunidad: “Invitamos a todas las familias del área metropolitana y de Norte de Santander a que nos acompañen en el Ecoparque este 20, 21 y 22 de marzo”.

También indicó que durante la jornada “se realizarán actividades para todos los cafeteros”, fortaleciendo así la integración del sector.

Un encuentro para fortalecer la identidad cafetera

“La Cuna del Café” se consolida como una vitrina clave para promover el talento, la tradición y el esfuerzo de los caficultores de Norte de Santander, al tiempo que impulsa el turismo y la economía local mediante espacios de integración familiar y reconocimiento cultural.