Portal de los Dulces: epicentro del sabor y la identidad en el Festival del Dulce Cartagenero

No se puede hablar de la identidad cartagenera sin evocar el Portal de los Dulces. Este rincón emblemático, que por generaciones ha sido el hogar de los saberes ancestrales de nuestras matronas, es este año un escenario protagonista en el XVI Festival del Dulce y Comida Típica Cartagenera, Fiestas y Festivales Comunitarios 2026.

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Desde el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), exaltamos a las 22 portadoras de tradición del Portal de los Dulces, quienes participan como invitadas especiales, manteniéndose firmes en sus puestos de trabajo como símbolo de resistencia cultural y pertenencia.

La decisión de integrarlas formalmente como invitadas al festival busca dignificar su oficio y visibilizar su labor diaria. Al permanecer en sus espacios habituales bajo el Portal de los Dulces, no solo garantizan el flujo de la economía cultural, sino que generan un sentido de identidad inigualable para propios y visitantes que recorren el Centro Histórico en búsqueda de los sabores que definen el Caribe.

Sobre este acto de reconocimiento, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó que salvaguardar el Portal es salvaguardar el alma de la ciudad: “El Portal de los Dulces no es solo un activo turístico; es el corazón de nuestra historia viva.

Estas mujeres, con su paciencia y su saber frente al caldero, son las que mantienen encendida la llama de nuestra identidad. Invitarlas formalmente al festival y garantizar que permanezcan en sus puestos es un acto de justicia y respeto, porque ellas son las verdaderas dueñas de este patrimonio que nos llena de orgullo”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó el enfoque de dignificación que marca esta edición del festival: “Nuestro compromiso este año es con el respeto absoluto por el saber ancestral de nuestras matronas. Este festival es un espacio para dignificar su oficio, porque ellas no están simplemente vendiendo dulces; están transmitiendo la memoria de Cartagena en cada bocado. Verlas aquí, en su portal de siempre, es la confirmación de que la cultura y la tradición se defienden dándoles el lugar que merecen en nuestra sociedad”.

Un legado que se mantiene firme en el territorio

La participación de las portadoras del Portal de los Dulces como invitadas especiales es el resultado de un esfuerzo institucional por articular la gestión del patrimonio con la realidad de sus hacedores. Al mantenerse en sus puestos, se fortalece el vínculo entre el territorio y la manifestación cultural, permitiendo que la tradición sea una experiencia auténtica y cotidiana.

La invitación está abierta para que cartageneros y turistas recorran el Portal de los Dulces en el horario de 11:00 a. m. a 9:00 p. m., conozcan las historias detrás de cada preparación y descarguen la App Catalina para votar por sus portadoras favoritas, celebrando que en Cartagena la identidad se mantiene más dulce que nunca.