Policía de Bolívar incautó cerca de tres kilos de cocaína en la vía entre Mompox y Talaigua

En desarrollo de operativos de registro y control sobre la vía nacional que comunica a Mompox con Talaigua Nuevo, uniformados de la Policía Nacional lograron la incautación de una importante cantidad de sustancia estupefaciente, en hechos ocurridos en el sector conocido como Las Vegas.

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De acuerdo con el reporte oficial, durante labores de patrullaje, los policías observaron a un ciudadano que, al percatarse de la presencia de las autoridades, abandonó una motocicleta marca Yamaha YBR-125E de placas IJU-88D y un bolso, emprendiendo la huida hacia una zona boscosa.

Al verificar el contenido del bolso, los uniformados encontraron cuatro paquetes que contenían una sustancia rocosa pulverulenta, similar a la cocaína y sus derivados, con un peso total de 2.940 gramos.

Tanto la sustancia como la motocicleta fueron incautadas y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para dar con el paradero del responsable.

“En lo corrido del año se han capturado al rededor de 262 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y se han sacado de las calles más de 58 mil dosis de sustancias alucinógenas”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

Las autoridades reiteraron que continuarán intensificando los controles en los principales corredores viales del departamento para contrarrestar el tráfico de drogas y garantizar la seguridad en la región.