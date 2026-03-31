Autopistas del Caribe implementará el sistema nacional de pago electrónico COLPASS en el peaje Turbaco a partir del miércoles 8 de abril, con el objetivo de facilitar el tránsito y ofrecer una alternativa más ágil y eficiente sin el uso de efectivo.

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Este sistema permite realizar el pago mediante un dispositivo TAG instalado en el vehículo, que funciona en distintos peajes del país. Los usuarios deberán contar con saldo suficiente para transitar sin detenerse por los carriles habilitados.

En el peaje Turbaco, COLPASS operará en los carriles intermedios 4 y 5, los cuales estarán debidamente señalizados.

Los carriles manuales seguirán disponibles para quienes no cuenten con TAG o prefieran el pago tradicional. Transición del telepeaje local: Para las categorías de vehículos III, IV y V que utilizan el telepeaje local, deben tener en cuenta:

• El 8 de abril se suspenderán las recargas del telepeaje.

• Los usuarios podrán consumir el saldo disponible hasta el 17 de abril, fecha en la cual se suspenderá el sistema de telepeaje local.

• A partir del 20 de abril se iniciará el proceso de devolución de saldos remanentes.

Para realizar el trámite de devolución de saldo y/o consulta de información, el concesionario ha dispuesto el correo electrónico tele_turbaco@autopistasdelcaribe.com.co.

Los vehículos de categorías I y II mantienen la suspensión del cobro de peaje.