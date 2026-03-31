Más de 6 mil damnificados en Bolívar podrán reclamar 500 mil pesos tras ampliación de plazo de UNGRD

Más de 6 mil damnificados en el departamento del fenómeno La Niña 2021–2023 aún no han podido reclamar el apoyo económico de $500.000 debido a inconsistencias en su información personal.

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Para evitar que estas familias pierdan el beneficio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) amplió hasta el 1 de mayo de 2026 y por última vez, el plazo para corregir los datos de los beneficiarios del programa Jefas y Jefes de Hogar.

El trámite se podrá realizar a través de dos canales:

Las alcaldías y gobernaciones, responsables de la digitación, actualización y modificación del RUNDA, tendrán la oportunidad de actualizar la información de los hogares damnificados. Los ciudadanos podrán hacerlo mediante el correo electrónico protecciondatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co, enviando una fotocopia legible de su cédula.

Los departamentos con mayor número de personas pendientes de reclamar el subsidio son: La Guajira (13.633), Chocó (7.800), Bolívar (6.801), Sucre (5.333), Magdalena (5.155), Cauca (4.486), Córdoba (4.119), Cesar ( 3.433), Cundinamarca (3.105), Valle del Cauca (2.852), Arauca (2.314), Atlántico (2.306), Antioquia (2.078), Tolima (1.724), Santander (1.415), Nariño (1.400), Norte de Santander (1.280) y Putumayo (570).

La actualización solo aplica para las personas que ya están en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) y presentan inconsistencias. No se podrán incluir nuevos beneficiarios, ya que el registro cerró el 1 de mayo de 2023.

La UNGRD hace un llamado urgente a los beneficiarios y a las autoridades territoriales a actualizar la información antes del 1 de mayo de 2026, fecha límite para realizar este trámite. Después de ese plazo, no será posible corregir los datos ni acceder al apoyo económico.