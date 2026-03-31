Más de 35 mil visitantes recibirá Ocaña durante Semana Santa

Norte de Santander.

Ocaña se alista para recibir a más de 35 mil visitantes durante la Semana Santa.

Para garantizar seguridad y movilidad, las autoridades locales han implementado cierres viales y otras medidas logísticas que faciliten el desarrollo de los eventos religiosos y culturales.

El alcalde, Emiro Cañizares Plata, destacó la programación cultural y turística, “eventos culturales con presentación de coros, la Feria Gastronómica y recorridos a sitios emblemáticos como el Santuario, el Agua de la Virgen, el Corregimiento de Pueblo Nuevo, la Villa Cruces y el Barrio Cristo Rey se han organizado cuidadosamente para que la Semana Mayor se desarrolle sin mayores contratiempos”, afirmó.

Sobre la reactivación económica que generará la temporada, el mandatario explicó que “nosotros aspiramos a tener 35 mil visitantes que reactivarán la ocupación hotelera, los restaurantes, el transporte y la economía local. Por eso, en el marco de la Semana Mayor, en el Parque Principal se realiza una feria gastronómica con postres, dulces y demás ofertas culinarias desde el jueves hasta el domingo”.

Cañizares Plata también resaltó la conectividad y facilidad para llegar a este municipio “no olviden que Ocaña es un destino con clima ideal entre 16 y 24 grados. Se puede llegar por la vía de Cúcuta, con vuelos lunes, miércoles y viernes, por Bucaramanga, por Aguachica con vuelos a Bogotá y Barranquilla, o por Medellín los lunes, miércoles y viernes. Además, los ejes viales conectan la ciudad con la costa, Santander y el área metropolitana de Cúcuta”.

La ciudad espera combinar turismo religioso, cultural y gastronómico para consolidar a Ocaña como uno de los principales destinos de la región durante la Semana Santa.