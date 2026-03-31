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31 mar 2026 Actualizado 17:29

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Más de 30 mil empresas han renovado su matrícula mercantil

En la ciudad se han creado durante el primer trimestre 2.600 empresas

Hoy vence plazo para renovar registro mercantil / Foto Camvcomercio

Hoy vence plazo para renovar registro mercantil / Foto Camvcomercio

Hoy vence plazo para renovar registro mercantil / Foto Camvcomercio

Cúcuta

A buen ritmo avanza la renovación del registro mercantil en la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta al cumplirse la fecha límite para ese fin.

Las directivas de la entidad reportaron que al momento se ha logrado la renovación de más de treinta mil cien empresas en Norte de Santander.

El resultado representa un 80% de la meta trazada y se espera que durante el transcurso de la tarde el número pueda crecer.

Dentro de la proyección que se tiene, se espera poder avanzar en el número de empresas que aún no han diligenciado esa labor.

Así mismo, dentro de la dinámica comercial que ha tenido la ciudad, la Cámara de Comercio en Cúcuta reportó la creación de dos mil trescientas nuevas empresas durante el primer trimestre del 2026.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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