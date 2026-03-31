Más de 200 participantes se reunieron en el Festival del Dulce de Santa Rosa de Lima

El municipio de Santa Rosa de Lima vivió una jornada llena de tradición, sabor y cultura con la exitosa realización de la versión XXXIV del tradicional Festival del Dulce Santarosero, un evento que reunió a más de 200 participantes y atrajo a cientos de visitantes que disfrutaron de una amplia muestra de dulces típicos elaborados con recetas ancestrales.

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La actividad, liderada por el alcalde municipal Harvis Bello y la gestora social Carolina Rivas, se consolidó como uno de los espacios culturales más representativos del municipio, reafirmando el compromiso de la administración con el fortalecimiento de las tradiciones gastronómicas y el impulso al talento local.

Durante la jornada, propios y visitantes recorrieron los diferentes puntos del festival degustando sabores auténticos que reflejan la identidad cultural santarosera, posicionando este evento como un referente regional que dinamiza el turismo y promueve la economía local.

La celebración estuvo acompañada por un ambiente festivo y musical que se extendió hasta el amanecer con la presentación de “El Turbo del Satélite”, agrupación que puso a vibrar a los asistentes con su energía y repertorio musical, convirtiendo la noche en una verdadera fiesta de tradición y alegría.

En el marco del evento también se llevó a cabo la premiación de los participantes, quienes recibieron diversos incentivos como reconocimiento a su dedicación y creatividad. Entre los premios entregados se destacaron cajas musicales, televisores, electrodomésticos como neveras y aires acondicionados, así como secadores, planchas y otros artículos, exaltando el esfuerzo de quienes mantienen vivas las tradiciones culinarias del municipio.

Esta nueva edición del Festival del Dulce Santarosero deja un balance altamente positivo para Santa Rosa de Lima, al fortalecer el sentido de pertenencia, impulsar el emprendimiento local y consolidar al municipio como un destino que preserva y celebra su riqueza cultural.

La Alcaldía Municipal reiteró su compromiso de continuar promoviendo espacios que exalten la cultura, la gastronomía y las tradiciones, contribuyendo al desarrollo social y económico de la comunidad santarosera.