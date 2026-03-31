Más de 20 personas capturadas por diferentes delitos durante el fin de semana

En desarrollo de los diferentes operativos para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, la Policía logró la captura de 25 personas, 23 de ellas en flagrancia y dos por orden judicial.

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Dentro de capturados figuran siete por tráfico de estupefacientes, seis por porte ilegal de armas de fuego, dos por hurto, dos por lesiones personales, dos por homicidio y seis por diferentes delitos.

Durante las intervenciones policiales, se incautaron seis armas de fuego, 44 armas blancas y más de 500 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Asimismo, se impusieron 197 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, encontrando como más acciones más recurrentes: portar armas o elementos cortantes con 16 comparendos, portar sustancias prohibidas en espacio público con 25 comparendos e irrespetar a las autoridades de Policía con 11 comparendos.

Este fin de semana se recepcionaron 1.235 llamadas telefónicas a la línea 123, de las cuales 59 fueron por riña, 65 por perturbación de la tranquilidad y 1.021 llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

Durante el fin de semana, se presentaron dos afectaciones a la vida en los barrios San Pedro Mártir y El Toril.

Por otro lado, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo con las comunidades y reducir los compartimientos que afectan la convivencia, en los últimos días se realizaron más de 150 actividades preventivas en diferentes sectores de la ciudad, entre las que se destacan reuniones con jóvenes de especial atención y encuentros con líderes en los CAI.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, en nuestros sitios turísticos, algo que es fundamental en nuestro trabajo cotidiano. Por eso reiteramos que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para seguir sacando de las calles a todos los actores que afectan la seguridad”, aseguró el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.