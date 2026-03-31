“Lo perdimos todo, unos $400 millones”: dueña de hotel afectada por inundaciones en Melgar

Tolima

El sector hotelero ha sido uno de los más afectados por las inundaciones registradas desde el pasado fin de semana en el municipio turístico de Melgar, debido al desbordamiento de las quebradas La Melgar y La Longaniza, que se presentó justo en el inicio de la Semana Santa, una de las temporadas más esperadas por los comerciantes.

Uno de los testimonios más desgarradores es el de Valentina Jiménez, quien, en diálogo con Dos Puntos de Caracol Radio, contó que su familia perdió todo en el hotel de su propiedad a causa de las inundaciones.

“Está en pérdida total el hotel en estos momentos. Nosotros esperábamos mucho este fin de semana, ya que es Semana Santa. Teníamos varias reservas, pero tocó cancelar todo y devolver absolutamente todas las reservas. En este momento, los bomberos nos han ayudado a ir quitando el agua y el lodo que se ven en los videos que se han conocido”, comentó Valentina.

Se refiere a las impactantes imágenes que muestran a vehículos flotando en medio de las inundaciones, algunos de los cuales incluso fueron arrastrados hasta las piscinas de los hoteles, lo que dimensiona una de las emergencias invernales más graves en la historia reciente de Melgar.

“Ahora tenemos pérdida total en los motores de las piscinas, las camas, los colchones, los motores de las neveras y carros de huéspedes. En estos momentos es difícil porque toca desocupar todas las piscinas, hacerles aseo y mandar los motores a arreglar. La pérdida total en estos momentos es de unos 400 millones de pesos”, detalló Valentina.

Si bien la temporada alta de la Semana Santa inicia después del miércoles, Valentina sostiene que ya había una considerable cantidad de turistas en Melgar para disfrutar del periodo vacacional, lo que se ha visto empañado por las inundaciones.

Según Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, los barrios más afectados son Cristales, Galán, Sicomoro, Icacal, Cámbulos, Villas de Melgar, Carolina Park, Alameda, Villa Carmenza y Las Vegas.

Con 40 integrantes del Ejército Nacional, personal de Bomberos Voluntarios, el grupo Ponalsar de la Policía, la Defensa Civil y funcionarios de la Alcaldía, avanza la limpieza en las zonas más afectadas de Melgar, hasta donde llegaron el lodo, la palizada y el agua. La intención es despejar antes del miércoles, cuando inicia la masiva llegada de turistas por Semana Santa.

“Poder restablecer el municipio, ya que el miércoles empieza a llegar la población flotante o turistas, y los mismos melgarenses que llegan a su descanso en esta temporada de la Semana Mayor”, resaltó.