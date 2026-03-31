Joven fue atacado por una multitud en Palenque- Bolívar: es acusado de presunto abuso sexual

En medio de momentos de alta tensión y alteración del orden público, la Policía Nacional logró la captura de un presunto agresor sexual de 19 años en el corregimiento de San Basilio de Palenque, jurisdicción del municipio de Mahates, Bolívar.

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El procedimiento se llevó a cabo luego de que uniformados de vigilancia y personal de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, atendieran un requerimiento ciudadano que alertaba sobre el presunto abuso sexual de una niña de 12 años.

Según el informe oficial, al llegar al lugar, las autoridades encontraron al señalado bajo custodia de la Guardia Cimarrona, mientras una multitud de aproximadamente 200 personas rodeaba la vivienda con la intención de tomar justicia por mano propia.

En coordinación con el inspector de convivencia y paz del corregimiento, Idel Guillermo Casiani, los uniformados intentaron mediar con la comunidad para evitar hechos de violencia. Sin embargo, la situación escaló cuando varios ciudadanos comenzaron a lanzar piedras.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de Acceso Carnal Abusivo Con Menor de 14 Años. En audiencias preliminares un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Como Policía Nacional rechazamos de manera contundente cualquier hecho que atente contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Actuamos de manera oportuna para proteger la vida del presunto agresor y garantizar su judicialización, evitando que se presentaran hechos lamentables. Invitamos a la comunidad a confiar en las autoridades y no tomar la justicia por mano propia”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.