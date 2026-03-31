Jhon System presenta “Suyo”, una apuesta que conecta con sus raíces musicales

En esta oportunidad, presenta su más reciente lanzamiento titulado “Suyo”, una canción de su autoría que contó con la producción de Joe on the Beat, reconocido productor musical con varios éxitos en su carrera. Este nuevo sencillo representa una conexión directa con los ritmos que marcaron sus inicios y lo dieron a conocer en el medio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Suyo” nace en medio de varias sesiones de estudio donde, de manera orgánica, fluyó una propuesta con un toque picante y romántico, inspirada en aquellos hombres que disfrutan hacer sentir seguras y especiales a sus parejas.

Con este lanzamiento, Jhon System tiene grandes expectativas, apostándole no solo a conquistar al público nacional, sino también a expandir su música a nivel internacional, demostrando su versatilidad artística.

El video oficial fue grabado en su corregimiento de origen, La Boquilla, destacando la esencia de su tierra y contando con la participación de modelos y bailarinas locales, quienes aportaron talento, carisma y la belleza característica de la región.

Para este año, el artista prepara múltiples proyectos de la mano de su sello discográfico RK Y R Records, con colaboraciones tanto nacionales como internacionales que prometen seguir posicionando su carrera.