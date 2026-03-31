Jaime Morón ya está listo para recibir la Copa Libertadores tras la entrega de su nueva iluminación

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, encabezó la noche del lunes la prueba técnica de funcionamiento del nuevo alumbrado del Estadio Jaime Morón León, acorde con los requerimientos de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, como sede de Copa Libertadores de América.

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De esa forma, como lo informó Turbay Paz,

el escenario de los cartageneros queda listo para acoger la Copa Libertadores, con Junior de Barranquilla como local durante los primeros partidos de la fase de grupos–a partir de la próxima semana—; y desde hoy, martes, al Real Cartagena en el torneo de la B del rentado nacional.

“Terminamos las pruebas de la iluminación del estadio. Todos los que asistieron quedaron realmente impresionados. Son cien reflectores más que se lan puesto a este hermoso escenario que, año a año, lo hemos podido mejorar. Ese esfuerzo no solo ha servido para nuestro equipo, el equipo de la ciudad, el Real Cartagena, sino que ahora queda totalmente listo para lo que faltaba: que en poco más de ocho días, el próximo 8 de abril, acá en este mismo estadio, se pueda desarrollar un partido de Copa Libertadores que va a ser inédito y que quedará en la historia del fútbol de nuestra ciudad, que es del Junior de Barranquilla contra el Palmeiras de Brasil”, dijo Turbay.

El mandatario distrital añadió: “Y no solo el primer juego de ese grupo, en la Copa Libertadores, sino para el real Cartagena, que (desde hoy), en el Torneo de la B, puede disfrutar de la mejor iluminación, mejoras del terreno de juego y de todo lo que está pasando por el bien del fútbol. Muy contento de haber materializado todas estas mejorías que necesitaba nuestro estadio”:

El estadio Jaime Morón se moderniza para la Libertadores

El Distrito adelantó una importante intervención en el estadio Jaime Morón, con mejoras en infraestructura, iluminación y servicios para jugadores y aficionados.

Uno de los componentes más importantes es el nuevo sistema de iluminación del estadio, que consiste en 100 luminarias avaladas por estándares internacionales y una distribución que permitirá alcanzar cerca de 2.300 puntos de iluminación horizontal y vertical, superando incluso las condiciones lumínicas de varios estadios a nivel mundial.

Adicionalmente, un nuevo mástil con 40 luminarias detrás de la tribuna oriental, que complementa el sistema existente y garantizará una cobertura precisa de la cancha. Cada luminaria está dirigida a zonas específicas del estadio para asegurar una iluminación óptima durante las transmisiones y el desarrollo de los partidos.

Inversión y mejoras para una experiencia internacional

Las intervenciones en el escenario deportivo hacen parte de una inversión cercana a 8 mil millones de pesos, destinada a modernizar diferentes espacios del estadio.

Entre las mejoras se destacan:

• Cambio y modernización del sistema de iluminación.

• Renovación de la silletería.

• Adecuación y ampliación de camerinos a nivel internacional.

• Instalación de una nueva pantalla gigante.

• Mejoramiento de baños y zonas de acceso.

• Refuerzo de los sistemas de seguridad.

• Optimización de áreas de parqueadero.

Con estas adecuaciones, el estadio podrá recibir hasta 18 mil espectadores, garantizando condiciones adecuadas para disfrutar al máximo del espectáculo deportivo.

El alcalde Dumek Turbay reiteró que el objetivo es que tanto los jugadores como los aficionados encuentren en Cartagena un escenario moderno, cómodo y seguro, a la altura de uno de los torneos más importantes del continente.