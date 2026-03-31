Inició la Ruta Patrimonial de Semana Santa ‘Los museos y lugares sagrados de Cartagena’

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y Corpoturismo, en articulación con la Red de Museos de Cartagena y Bolívar y la Arquidiócesis de Cartagena, da inicio hoy, lunes 30 de marzo, a la Ruta Exploradores del Patrimonio: “Los museos y lugares sagrados de Cartagena”, en el marco de la Semana Mayor.

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Esta iniciativa busca fortalecer la fe y acercar a cartageneros y visitantes a sitios llenos de historia y devoción del Centro Histórico, promoviendo el turismo religioso y cultural de la ciudad.

La ruta se realizará del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril, en el Centro Histórico de la ciudad. Durante los tres días el punto de encuentro será la Plaza San Pedro Claver, a las 4:00 p. m.

“En Semana Santa invitamos a vivir Cartagena desde su esencia más profunda: la fe y su historia. Estas rutas permiten reconectar con nuestras tradiciones y reconocer el valor de los espacios que han marcado la identidad espiritual de la ciudad”, afirmó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Así mismo, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC manifestó: “Esta ruta patrimonial es una oportunidad para que la ciudadanía y los visitantes conozcan y valoren los lugares sagrados desde una perspectiva histórica, cultural y pedagógica, fortaleciendo la apropiación social del patrimonio en uno de los momentos más significativos del calendario religioso”.

Un recorrido por la historia y la fe

Cartagena se estableció como Obispado desde 1534. A partir de entonces, y con el crecimiento de la población, las autoridades se preocuparon por la vida espiritual de quienes llegaban al puerto. Los primeros conventos, como los de Santo Domingo y San Francisco, marcaron el inicio de una fuerte tradición religiosa en la ciudad.

Con el paso del tiempo, muchos de estos espacios han cambiado con el desarrollo urbano, convirtiéndose hoy en parte del paisaje colonial, en ocasiones sin el reconocimiento de su valor histórico y espiritual.

Durante el recorrido, los participantes visitarán lugares emblemáticos como el Santuario San Pedro Claver, La Catedral, la calle del Arzobispado, la calle de la Soledad y la Plaza de los Coches, escenarios que conservan la memoria viva de la fe cartagenera.

La Alcaldía Mayor de Cartagena extiende la invitación a toda la ciudadanía y visitantes a sumarse a esta experiencia que integra historia, cultura y espiritualidad en el corazón del Centro Histórico.