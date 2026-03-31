Incautan galones de gasolina usados para el hurto de hidrocarburos en Barrancabermeja, Santander. Foto: Ejército Nacional.

Bucaramanga

El Ejército Nacional confirmó que fueron incautadas más de 1.270 galones de gasolina, 74 pimpinas y 17 canecas metálicas con capacidad de 55 galones que eran utilizadas para el hurto de hidrocarburos en Barrancabermeja, Santander.

Según indicó el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada, con esta incautación "que generaban unas economías ilícitas al grupo armado organizado ELN, específicamente al frente de guerra Edgar Amilkar Grimaldo Baron, generando una disminución de su capacidad económica y generando un impacto en sus finanzas".

Los operativos fueron desarrollados por el Batallón de Artillería de Campaña Nº. 6, el Puesto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina Nº. 31, y la Policía Nacional en Barrancabermeja y afectando la economía del ELN con el hurto de hidrocarburos.

“El ejército nacional continúa desarrollando operaciones militares en el área operaciones para generar afectaciones a sus grupos armados organizados que pretende generar zozobra e inestabilidad en el territorio”, agregó el coronel Molina.