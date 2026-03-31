Ibagué se prepara para ser sede mundial de la Cumbre Glocal de Economía Circular

Ibagué fue elegida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como sede de la Cumbre Glocal de Economía Circular – NOVA NEXT SUMMIT, un evento de talla mundial que se desarrollará entre el 21 y el 23 de abril y que, por primera vez, tendrá lugar en una ciudad intermedia.

El encuentro reunirá a representantes de más de 30 países, más de 40 expertos internacionales y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, consolidando a la capital tolimense como un escenario clave para el debate sobre sostenibilidad y desarrollo económico.

Además, la cumbre contará con la participación de líderes empresariales, gobiernos, academia, sociedad civil y organizaciones internacionales, quienes trabajarán en la promoción de iniciativas como zonas eco-circulares y espacios de innovación aplicada desde los territorios.

De acuerdo con Milton Restrepo Ruiz, gerente de Ibagué Limpia y director del evento, esta será una oportunidad histórica para la ciudad y el país. “Por primera vez en América Latina, la OCDE realizará su octava mesa redonda en economía circular en ciudades y regiones en el marco de esta cumbre, cuya sede mundial será Ibagué”, afirmó.

El funcionario destacó que el evento abordará retos clave frente al cambio climático y posicionará la economía circular como una estrategia fundamental para el desarrollo sostenible. “Es una apuesta para construir política pública real que fortalezca la competitividad y mejore la calidad de vida de las personas”, señaló.

Durante la agenda también se contará con la participación de organizaciones nacionales como Asocapitales, la ANDI y ANDESCO, así como representantes internacionales, incluidos alcaldes de la Unión Europea. Asimismo, se anunció la presencia de la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, quien aportará su visión sobre innovación empresarial.

La Cumbre Glocal de Economía Circular – NOVA NEXT SUMMIT es una plataforma de alto nivel que busca acelerar la transición hacia modelos sostenibles mediante el intercambio de conocimiento técnico, inversión estratégica, cooperación internacional y acciones concretas desde lo local.

Con este evento, la ‘Ciudad Musical de Colombia’ se proyecta como un referente global en sostenibilidad, innovación y articulación internacional.