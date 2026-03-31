Hallan el cuerpo de un hombre en el río Calandaima en Viotá, Cundinamarca: esto se sabe

Equipos de emergencia encontraron el cuerpo de un hombre en el río Calandaima en el sector Los Puentones del municipio de Viotá.

Tras dos días de búsqueda, luego de que las autoridades recibieran la alerta de una persona desaparecida, la encontraron.

El hallazgo se dio hacia las 9:30 de la mañana de este lunes 30 de marzo.

Sobre las 8:50 de la mañana, dos unidades de bomberos y una unidad de gestión del riesgo ingresan por las orillas del río Calandaima para realizar el monitoreo del cauce abajo del mismo.

Las autoridades de socorro recorrieron 584 metros desde el punto inicial y ahí fue donde encontraron el cuerpo.

“Se procede a asegurar el cuerpo con cuerdas para iniciar el respectivo embalaje en tabla rígida tipo (Fell), y poder hacer la extracción del mismo a punto seguro, con el respectivo reconocimiento de la policía”, indicaron en el informe.

Bomberos informan sobre el hallazgo y deceso del cuerpo a la autoridad competente para activación de ruta y también se informa a un grupo del CTI para su respectivo levantamiento.