Habitante de calle fue asesinada en Cúcuta

Cúcuta.

Una mujer en condición de calle, que hasta el momento no ha sido identificada, fue asesinada en horas de la mañana en la ribera del río Pamplonita, en la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima habría sostenido una discusión con otra mujer, también habitante de calle, que terminó en una riña.

En medio del enfrentamiento, una de ellas sacó un arma cortopunzante y le propinó varias heridas. Aunque la víctima fue trasladada a un centro asistencial, ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades adelantan operativos para dar con el paradero de la presunta agresora y esclarecer los móviles de este hecho.