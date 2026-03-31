Guardia Ambiental y Cardique intensifican la erradicación de basureros satélites en Turbaco

En una labor que ya suma varios días de operatividad continua, el grupo de voluntarios de la Guardia Ambiental Colombiana ha intensificado la erradicación de focos de contaminación en puntos críticos del municipio de Turbaco, especialmente en la vía a los Volcanes.

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Tras varios días de operativos constantes, la Guardia ha sumado esfuerzos con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y la Alcaldía de Turbaco para intervenir sectores gravemente afectado por la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Esta intervención no solo responde a la misión de la Guardia Ambiental, sino que actúa como un apoyo fundamental a la administración municipal y a la autoridad ambiental para dar cumplimiento a una la sentencia de acción popular que exige garantizar un ambiente sano para los habitantes de la zona.

El grupo de voluntarios de la Guardia Ambiental viene realizando estas labores de erradicación de basureros satélites de manera sostenida, demostrando que la recuperación del espacio público es posible cuando existe voluntad y trabajo articulado.

“Erradicar un basurero es un paso, pero evitar que se vuelva a formar es responsabilidad de todos. Trabajamos por un Turbaco limpio y libre de residuos, pero necesitamos el apoyo de cada ciudadano para proteger nuestro planeta”, señala Roberto Ruiz, director de la Guarda Ambiental Colombiana.

A pesar de los esfuerzos institucionales, la Guardia Ambiental Colombiana hace un llamado urgente a toda la comunidad de Turbaco y sectores aledaños para evitar el arrojo de basuras en vías públicas y zonas de reserva natural y denunciar a quienes utilicen vehículos para depositar escombros o desechos en sitios prohibidos.