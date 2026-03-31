Estos son los restaurantes participantes de la ruta gastronómica Santo Pescao en esta Semana Santa

Cartagena se convierte en el epicentro del sabor con el lanzamiento de la ruta gastronómica Sabores de Temporada Santo Pescao, un evento que busca exaltar la riqueza del Caribe y honrar la labor de las comunidades de pescadores del Canal del Dique. Entre el 29 de marzo y el 5 de abril, propios y visitantes podrán disfrutar de propuestas creativas que tienen como protagonista a la mojarra, el ingrediente insignia de la cocina tradicional bolivarense.

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La oferta incluye un menú de tres tiempos diseñado exclusivamente para el horario del almuerzo con un valor de $60.000, permitiendo que los comensales accedan a platos de alta cocina que fusionan la técnica moderna con el respeto por las recetas ancestrales. Esta estrategia no solo dinamiza la economía del sector restaurador durante la Semana Mayor, sino que también fortalece la cadena de valor que inicia en las faenas de pesca artesanal.

Dentro de los 21 establecimientos que participan en esta experiencia se encuentran nombres reconocidos como San Valentín, Palo Santo, Collage Charladero, Mestixo, La Catedral, El Pasquín de Joaco y Santa María del Mar. También se suman a la lista Da Pietro, La Única, De Indias, Sambal, Lima 948, Sierpe, Casual, Manna, Kazabe, La Dulcería, Riquísimo BBQ, La Langosta y Tokyo.

Esta ruta gastronómica se consolida como un espacio para saborear y celebrar la identidad local, invitando a las familias a redescubrir los encantos de la gastronomía cartagenera en un entorno de integración y reconocimiento a los productos de nuestra tierra.