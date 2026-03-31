Enviaron a la cárcel a alias El Mono tras ser capturado con un revólver en el sur de Bolívar

Como en las historias que se repiten en los barrios donde la comunidad clama por tranquilidad, esta vez la rápida reacción de las patrullas de vigilancia evitó que un arma de fuego siguiera circulando en las calles de Villanueva. En medio de los operativos de prevención y control que adelanta la Policía Nacional en Bolívar, un hombre conocido con el alias de “El Mono” fue capturado en flagrancia cuando portaba un arma sin documentos que acreditaran su legalidad.

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El procedimiento se registró en el corregimiento de Zipaco, jurisdicción del municipio de Villanueva, Bolívar, donde uniformados adscritos a las Zonas de Atención Policial adelantaban labores de patrullaje preventivo, disuasivo y de control para contener los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Según el reporte oficial, los policías observaron a un sujeto que, al notar la presencia de la patrulla, mostró una actitud sospechosa y visiblemente nerviosa. Esta reacción llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron practicarle un registro personal como parte de los protocolos de verificación.

Durante el procedimiento, al hombre le fue hallada en su poder un arma de fuego tipo revólver. Al solicitarle la documentación correspondiente para demostrar la legalidad del arma, manifestó no contar con ningún permiso, por lo que de inmediato fue capturado por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

El hoy detenido, conocido con el alias de “El Mono”, presenta anotaciones en el sistema SPOA por los delitos de tráfico de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones, lo que lo convierte en un actor recurrente dentro de las acciones operativas desplegadas por las autoridades en la región.

“El mensaje es claro para quienes insisten en alterar la tranquilidad de nuestros municipios: vamos a seguir en las calles, con patrullajes permanentes, controles focalizados y presencia institucional contundente para cerrarles el paso a los delincuentes. Esta captura en Villanueva demuestra que la ofensiva contra el porte ilegal de armas sigue dando resultados”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Finalmente, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.