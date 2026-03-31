Emergencia por lluvias en Cúcuta: una vivienda colapsó en Barrio Nuevo.

Una familia resultó afectada por las lluvias de las últimas horas en Cúcuta, luego de que parte de su vivienda colapsara, el hecho se presentó en Barrio Nuevo.

Según relataron los afectados, el hecho se registró de manera repentina mientras varios integrantes de la familia se encontraban dentro del inmueble.

“Cuando escuchamos el estruendo me avisaron. Yo no vivo acá; aquí viven mi esposa, mi hija y mis suegros. Al llegar encontré esta situación tan triste, porque somos una familia de bajos recursos”, señaló Nivier Cordero, uno de los afectados.

El colapso comprometió principalmente la sala de la vivienda, obligando a sus habitantes a evacuar y buscar refugio en casas de familiares.

“Gracias a Dios ocurrió en la sala, donde no había personas en ese momento. Sin embargo, la afectación es grande; la pared prácticamente hay que tumbarla y la estructura sigue cediendo”, agregó.

La familia hizo un llamado a las autoridades para que realicen monitoreo en la zona y a la comunidad para que esté atenta al estado de sus viviendas durante esta temporada de lluvias.“Pedimos acompañamiento y prevención. Así como nos pasó a nosotros, puede ocurrir en otras viviendas”, advirtió.

Por su parte, las autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro aseguraron que se mantienen en alerta y han reforzado las acciones de monitoreo para atender cualquier emergencia que pueda presentarse en la ciudad.