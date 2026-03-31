Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 mar 2026 Actualizado 20:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 31 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza si James Rodríguez debe ir al Mundial con la Selección Colombia.

James Rodríguez durante el encuentro entre Colombia y Australia. FOTO: Jordan Bank/Getty Images

James Rodríguez durante el encuentro entre Colombia y Australia. FOTO: Jordan Bank/Getty Images

James Rodríguez durante el encuentro entre Colombia y Australia. FOTO: Jordan Bank/Getty Images
¿Se perdió la confianza en la Selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 31 de marzo de 2026

¿Se perdió la confianza en la Selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 31 de marzo de 2026

00:00:0047:27
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Diego Rueda hablaron sobre el nivel de la Selección Colombia después de las derrotas en los partidos amistosos de Croacia y Francia. César dijo: “Yo creo que las derrotas nos enseñaron un poco para lo que se viene en el mundial, la gente habla de que fue catastrófico, pero a mí no me parece que las cosas sean así”. Sobre el tema Diego dijo: “Si el grupo es fuerte mentalmente, estas derrotas serán algo bueno, pero si el grupo es mentalmente débil, nos devuelven rápido del Mundial”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir