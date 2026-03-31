El Pulso del Fútbol, 31 de marzo de 2026
El Pulso del Fútbol analiza si James Rodríguez debe ir al Mundial con la Selección Colombia.
¿Se perdió la confianza en la Selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 31 de marzo de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Diego Rueda hablaron sobre el nivel de la Selección Colombia después de las derrotas en los partidos amistosos de Croacia y Francia. César dijo: “Yo creo que las derrotas nos enseñaron un poco para lo que se viene en el mundial, la gente habla de que fue catastrófico, pero a mí no me parece que las cosas sean así”. Sobre el tema Diego dijo: “Si el grupo es fuerte mentalmente, estas derrotas serán algo bueno, pero si el grupo es mentalmente débil, nos devuelven rápido del Mundial”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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