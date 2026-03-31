¿Se perdió la confianza en la Selección Colombia? El Pulso del Fútbol, 31 de marzo de 2026 00:00:00 47:27 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Diego Rueda hablaron sobre el nivel de la Selección Colombia después de las derrotas en los partidos amistosos de Croacia y Francia. César dijo: “Yo creo que las derrotas nos enseñaron un poco para lo que se viene en el mundial, la gente habla de que fue catastrófico, pero a mí no me parece que las cosas sean así”. Sobre el tema Diego dijo: “Si el grupo es fuerte mentalmente, estas derrotas serán algo bueno, pero si el grupo es mentalmente débil, nos devuelven rápido del Mundial”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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